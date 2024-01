✅ COREIA DO SUL 3 X 3 MALÁSIA

Pelo Grupo D, a Coreia ficou no empate por 3 a 3 contra a seleção da Malásia. Os gols do jogo foram marcados por Jeong Woo (21 do 1ºT), Syihan Hazmani (83 do 2ºT - gol contra) e Heung-Ming Son (94 do 2ºT de pênalti) para a Coreia; e Mohd Faisal (51 do 2T), Arif Aiman (62 do 2T) e Romel Morales (105 do 2ºT - de pênalti) para a Malásia. Com esse resultado, a Coreia avançou em segundo na chave.