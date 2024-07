Áustria x Turquia: estatísticas e histórico do confronto

(Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/07/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro

Áustria e Turquia se enfrentam nesta terça-feira (2), às 16h (horário de Brasília), na Red Bull Arena, em Leipzig (ALE), em jogo válido pelas oitavas de final da Eurocopa. Confira o retrospecto do confronto entre as equipes!

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em campanha surpreendente, os austríacos passaram em primeiro lugar no grupo D, com França, Holanda e Polônia, somando seis pontos. Os turcos, por outro lado, classificaram em segundo no grupo F, com Portugal, Geórgia e República Tcheca, também com seis pontos.

Estatísticas de Áustria e Turquia

Ao todo, tivemos apenas 17 duelos entre as equipes: são nove vitórias para a seleção da Áustria, sete triunfos da Turquia, além do único empate. Será a primeira vez em que ambos se encaram em Eurocopas, principalmente em mata-matas.

A última vez que se enfrentaram, o time comandado por Ralf Rangnick goleou por 6 a 1, em março desse ano no amistoso de seleções em preparação para o campeonato continental. De todos os confrontos, eles só se esbarraram em amistosos internacionais, eliminatórias de Euros - em 2012 e 1984 - e eliminatórias de Copa do Mundo (2002, 1990 e 1978).

(Foto: Reprodução)

✅ FICHA TÉCNICA

Áustria x Turquia

Oitavas de final - Eurocopa

📆 Data e horário: terça-feira, 2 de julho de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Red Bull Arena, em Leipzig (ALE)

📺 Onde assistir: SporTV

🟨 Arbitragem: Artur Manuel Ribeiro Soares Dias (POR)

➡️ Rodri comenta confronto com a Alemanha na Euro: ‘Não temos medo’



⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ÁUSTRIA (Técnico: Ralf Rangnick)

Pentz; Prass, Wöber, Lienhart, Posch; Seiwald, Grillitsch; Baumgartner, Sabitzer, Laimer; Arnautovic.

TURQUIA (Técnico: Vincenzo Montella)

Günok; Kadioglu, Demiral, Bardakci, Müldür; Özcan, Yüksek; Yildiz, Kökcü, Arda Güler; e Baris Yilmaz.