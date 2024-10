Áustria dá show e Inglaterra respira na Nations League; veja resultados

Jack Grealish comemora gol pela seleção inglesa (Foto: Jonathan Nackstrand/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/10/2024 - 18:15 • Redação do Lance!

O pontapé inicial na quarta rodada da Uefa Nations League foi dado neste domingo (13). O dia foi marcado pela recuperação da Inglaterra com a vitória tranquila contra a Finlândia e palo passeio austríaco diante da Noruega de Haaland em Linz. O restante das partidas careceu de brilho e gols pela competição continental.

Placares do dia na Nations League

LIGA B - GRUPO 2

FINLÂNDIA 1x3 INGLATERRA

GRÉCIA 2x0 IRLANDA

Os resultados favoreceram a seleção da Grécia, que segue 100% na primeira fase da competição e confiante no acesso direto à Liga A. A Inglaterra, entretanto, voltou a vencer a está na cola, na segunda colocação, com nove pontos.

LIGA B - GRUPO 3

CAZAQUISTÃO 0x1 ESLOVÊNIA

ÁUSTRIA 5x1 NORUEGA

O dia acabou embolando a classificação do grupo: Áustria (líder), Eslovênia (vice) e Noruega (em terceiro) estão empatados com sete pontos. Na lanterninha do grupo, o Cazaquistão tem apenas um ponto e já está, praticamente, rebaixado à Liga C.

Haaland em ação na partida entre Noruega e Dinamarca, pela Uefa Nations League (Foto: Joe Klamar/AFP)

LIGA C - GRUPO 4

ARMÊNIA 0x2 MACEDÔNIA DO NORTE

ILHAS FAROÉ 1x1 LETÔNIA

Invicta e com dez pontos conquistados, a Macedônia do Norte está praticamenbte garantida na Liga B. A vaga de playoffs ainda é disputada por Armênia e Letônia, empatadas com quatro pontos.

LIGA D - GRUPO 1

LIESCHTENSTEIN 0x0 GIBRALTAR

LIGA D - GRUPO 4

MALTA 1x0 MOLDÁVIA

