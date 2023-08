O time da casa começou assustando e conseguiu um pênalti logo aos cinco minutos. Após muita reclamação por parte da equipe napolitana, Abdou Harroui abriu o placar aos sete de jogo. No entanto, os azuis conseguiram a virada ainda no primeiro tempo, com gols de Matteo Politano, aos 24', e Victor Osimhen, aos 42'. O camisa nove ainda marcou novamente no segundo tempo para sacramentar o placar de 3 a 1 para os visitantes.