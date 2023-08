O Almería saiu na frente com um gol relâmpago. Aos três minutos, Sergio Arribas apareceu dentro da área para aparar cruzamento e abrir o placar, pondo em prática a "Lei do Ex". Mas a vantagem dos mandantes não durou muito tempo; aos 19, o Real se lançou ao ataque e conseguiu chegar ao empate com Bellingham. No fim do primeiro tempo, Kroos chegou a marcar, mas o gol foi anulado por falta de ataque na jogada.