Neste sábado (17), às 10h (horário de Brasília), o Atlético de Madrid recebe o Las Palmas no Cívitas Metropolitano, em Madri (ESP), em jogo válido pela 25ª rodada de La Liga. Os colchoneros têm em seguida um duelo contra a Inter de Milão pela Champions, e, longe da briga pela liderança, dividirão as atenções entre as competições; os visitantes, por outro lado, fazem campanha consistente, em oitavo, com 35 pontos. O jogo terá transmissão da ESPN e do Star+.