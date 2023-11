O comandante argentino vai permanecer sendo o treinador mais bem pago do mundo. De acordo com o jornal 'El Español', Simeone vai receber 45 milhões de euros (cerca de R$236 mi) que ainda restam até o fim do último contrato, marcado para junho de 2024. Depois, passará a receber €60 milhões (R$315 mi) até 2027. Isso fará com que o salário de Diego fique em torno de €26 milhões por ano (em torno de R$136 mi).



