Atlético de Madrid fecha com meio-campista do Chelsea por R$260 milhões

(Foto: Javier Soriano / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/08/2024 - 12:05 • Rio de Janeiro

O Atlético de Madrid desembolsou R$260 milhões e acertou com Conor Gallagher, do Chelsea. De acordo com a 'ESPN', o meio-campista tem apenas mais um ano de contrato com os Blues, recusou mais uma oferta de renovação por parte dos ingleses.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Apesar do acerto entre os clubes, o inglês não chegou a um acordo pessoal com os Colchoneros e decidirá seu futuro nos próximos dias, enquanto as negociações continuam.

Conor Gallagher é titular no meio de campo do Chelsea, mas a saída tem relação com a sustentação de regras financeiras da Premier League. Ou seja, o time de Londres precisa vender para não perdê-lo de graça. A proposta pelo jogador chegou a 50 milhões de euros (cerca de R$ 304 milhões), mas o clube espanhol aceitou por 42,4 milhões de euros.

Além de Atlético de Madrid, Tottenham e Aston Villa estiveram interessados pelo jogador e monitararam sua situação. O meio-campista não viajou para os Estados Unidos em pré-temporada por ter folgas após compromissos internacionais com a Inglaterra.

➡️ Reação de Endrick em jogo do Real Madrid chama a atenção na Espanha

Na última temporada, entre seleção inglesa e Chelsea, Gallagher realizou 59 partidas, com sete gols marcados e nove assistências concedidas. O jogador de 24 anos esteve presente na Eurocopa com o English Team, quando perderam a decisão para a Espanha.