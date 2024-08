Atlético de Madrid contrata Julián Álvarez do Manchester City (Foto: Transfermarkt)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/08/2024 - 16:02 • Madrid (ESP)

Atlético de Madrid entrou em acordo com o Manchester City, pela compra do atacante argentino Julián Álvarez. O clube inglês receberia 75 milhões de euros fixos (cerca de 462 milhões de reais na cotação atual) e mais 20 milhões em adicionais. A informação é do jornalista Fabrício Romano.

Após conversas com seu agente Fernando Hidalgo, na manhã desta quarta-feira (6), o jogador aceitou a concordou com os cinco anos de contrato oferecidos pelo Atlético de Madrid. Os valores do salário de Julián ainda não foram revelados.

Manchester City contratou o argentino junto ao River Plate, na janela do verão europeu de 2022, por 14 milhões de euros. Após duas temporadas, o clube poderá ter um lucro de até 81 milhões de euros, com a venda do atleta.

Julián Álvarez conquistou pelo Manchester City: duas Premier League, uma Liga dos Campeões, uma Taça de Inglaterra e uma Supertaça Europeia. Além disso, durante esse período, o craque foi campeão do Mundo, duas vezes campeão da América e campeão da Finalíssima, pela seleção da Argentina.

Na temporada passada, o atacante, de 24 anos, marcou 19 gols e distribuiu 13 assistências, ficando atrás apenas de Erling Haaland e Phil Foden como jogadores que mais balançaram as redes.

Julián Álvarez disputou as Olimpíadas de Paris pela Argentina (Foto: Philippe LOPEZ / AFP)

O jogador de 24 anos será a terceira contratação do Atlético de Madrid para a temporada. Antes, o clube fechou com o zagueiro Robin Le Normand, da Real Sociedad, e o atacante Alexander Sorloth, do Villarreal. O time espanhol ainda tem interesse em fechar com o meio-campista Conor Gallagher, do Chelsea.

