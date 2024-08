Atlético de Madrid anuncia contratação de Julián Álvarez

(Foto: Divulgação / Atlético de Madrid)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/08/2024 - 12:14 • Rio de Janeiro • Atualizada em 12/08/2024 - 13:23

O Atlético de Madrid anunciou, nesta segunda-feira (12), a contratação de Julián Álvarez. O atacante argentino já passou pelos exames médicos e acertou com o clube espanhol até 2030.

Os Colchoneros pagaram cerca de 80 milhões de euros (R$ 481 milhões), marcada como a maior venda da história dos Cityzens. Após disputar a Copa América com a seleção principal da Argentina e participar do torneio de futebol masculino das Olimpíadas em Paris, Julián Álvarez chegou a Madri no domingo (11).

Nas últimas semanas, o técnico do Manchester City, Pep Guardiola, havia comentado sobre a iminente saída do argentino em tom de despedida. O jogador demonstrou insatisfação, alegando ter poucas oportunidades como titular do campeão da Premier League na temporada passada, mesmo estando presente em 54 jogos dos 59 do clube em 2023/24.

- Quero expressar minha gratidão a Julián. Ganhamos tudo, sua contribuição foi enorme. O time gostava demais dele por seu comportamento, mas se quer ir, se quer enfrentar um novo desafio, não há problema. Desejamos o melhor. Aprendi muito com ele e espero que possa encontrar o que buscava. - disse Guardiola.

Julián Álvarez deixa os Cityzens após dois anos, depois de ser contratado junto ao River Plate no começo de 2022. No clube inglês, o argentino conquistou dois títulos da Premier League, a Liga dos Campeões, a FA Cup, a Supercopa da Europa e o Mundial de Clubes.