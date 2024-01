Nesta quarta-feira (24), às 17h30 (horário de Brasília), o Barcelona visita o Athletic Bilbao no caldeirão do San Mamés, no País Basco (ESP), em jogo válido pela fase de quartas de final da Copa do Rei. Os donos da casa já tiveram que superar Rubí, Cayón, Eibar e Alavés para chegar à jornada atual, enquanto os catalães, entrando depois na competição, apenas passou por Barbastro e Salamanca. O jogo terá transmissão exclusiva do Star+.