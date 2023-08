A temporada 2023/24 terá início para o Benfica Feminino no sábado (2), contra o Braga, pela semifinal da Supertaça Portuguesa, e na próxima semana começa a trajetória na Liga dos Campeões. Atual tricampeã, as Águias chegam como uma das equipes favoritas ao título do Campeonato Português, visando manter o reinado dos últimos anos.