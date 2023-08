No Brasil, o atacante atuou pelo Grêmio Anápolis e depois foi para Portugal, onde ele atuou com a camisa do Rio Ave, equipe que "abriu as portas" do futebol europeu, quando tinha apenas 22 anos. No entanto, ele teve um destaque maior no Académico de Viseu. Depois passou por Chaves, Estoril Praia e Gil Vicente em solo português. Em 2020 vestiu a camisa do Tianjin Teda, da China, e em seguida esteve no clube turco Gençlerbirligi por duas temporadas, e Gwangju antes de chegar ao Manisa.