- Estou muito feliz por poder retornar ao clube onde me sinto em casa e com vitória. Tenho muitos amigos e vivi grandes momentos. Tive uma experiência bacana no Al Ahli, mas resolvi voltar à China porque me adaptei super bem ao país. Quando surgiu a oportunidade de atuar novamente pelo Wuhan, não pensei duas vezes - afirmou Markão, que foi revelado no Ituano.



O Wuhan Three Towns é o atual quinto colocado do Campeonato Chinês, com 30 pontos.