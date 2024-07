Astro do Manchester City deseja deixar o clube nesta janela

Time do Manchester City conta com muitas opções no ataque. (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/07/2024 - 13:27 • Manchester (ING)

O Manchester City, atual campeão da Premier League, se prepara para perder um de seus principais nomes de ataque na próxima temporada. Multicampeão pelo clube, o argentino Julián Alvarez deseja sair nesta janela, de acordo com apuração do The Athletic.

Entre os motivos do pedido do atacante, a falta de protagonismo no time foi o fator crucial. Apesar de registrar bons números nas duas últimas temporadas, Julián funcionou como uma sombra para Haaland, homem-gol de Pep Guardiola. Com isso, o campeão do mundo acredita que chegou a hora de dar um passo a mais na carreira e assumir uma responsabilidade maior, conjectura que não enxerga no Manchester City.

Outro fator que influenciou a decisão de Alvarez é dificuldade de adaptação com o clima inglês. Segundo a apuração, o centroavante e a família preferem viver em um local mais quente.

Nessa situação, o Atlético de Madrid se coloca como um dos principais destinos para o camisa 19. Semanas atrás, o jornalista Cesar Luis Merlo divulgou que os Colchoneros avançaram pela contratação. Dono dos direitos do jogador, o Manchester City planeja vendê-lo por cerca de 60 milhões de libras fixas (cerca de R$ 435 milhões), mais 17 milhões em metas (cerca de R$ 123 milhões).

Atualmente, o atacante disputa os Jogos Olímpicos com a Albiceleste. Com a camisa cityzen, marcou 36 gols e deu 17 assistências em 103 jogos, além de ser presença ativa nas campanhas triunfantes na Premier League, Champions League e Mundial de Clubes.