Astro brasileiro deve ficar no banco na estreia do Real Madrid na Champions League

Escrito por Lance! • Publicada em 16/09/2024 - 16:04 • Redação do Lance!

O Real Madrid estreia na Champions League nesta terça-feira (17), diante do Stuttgart, no Santiago Bernabéu. Carlo Ancelotti, treinador da equipe, tem algumas dúvidas com relação à montagem da defesa e o brasileiro Éder Militão, que se recuperou recentemente de uma lesão na coxa, deve ficar entre os reservas.

O zagueiro foi cortado da concentração da Seleção Brasileira por conta de uma lesão local no último dia 5, apesar disso, de acordo com o jornal MARCA, o motivo da preocupação atual são dores no joelho.

Assim, o treinador italiano deve promover mudanças no sistema defensivo. O nome escolhido para compor o miolo de zaga é o do lateral Dani Carvajal, que foi testado ao lado de Rüdiger no último treinamento da equipe antes da partida contra os alemães. Desta forma, a ala direita do Real Madrid será formada por Lucas Vázquez.

Em coletiva de imprensa, Carva demonstrou confiança caso Ancelotti precise de ajuda no miolo de zaga. Ele relembrou que já atuou na posição.

-No ano passado fiz dois jogos como defesa-central, um contra o Atlético de Madrid, e não tenho problemas em jogar lá. Nesse sentido, disponibilidade absoluta para o que o treinador precisar

Aurélien Tchouaméni, volante que foi utilizado como zagueiro em alguns jogos da temporada passada, deve ser utilizado no meio de campo, ao lado de Jude Bellingham e Federico Valverde. O trio é o que mais entrou em campo pelos Merengues e deve ganhar mais um voto de confiança para a partida continental.

Isso significa que Luka Modric, camisa 10 da equipe, deve voltar para o banco de reservas. O croata, que iniciou entre os titulares contra a Real Sociedad, foi destaque na vitória por 2 a 0, mas, estará fora dos titulares por opção técnica.

Real Madrid x Stuttgart: informações gerais da partida

Real Madrid x Stuttgart

Data: 17/09/24, às 16h (de Brasília)

Local: Santiago Bernabéu, em Madrid

Transmissão: TNT e MAX