Mauro Beting deixa Rádio Bandeirantes e acerta com outra emissora; saiba mais

Mauro Beting deixou a Rádio Bandeirantes e está de volta à Jovem Pan (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/09/2024 - 18:05 • São Paulo (SP)

O jornalista Mauro Beting está de volta à Jovem Pan cerca de um ano após ter deixado a emissora. Nas redes sociais, o comentarista anunciou a saída da Rádio Bandeirantes, no último final de semana. O jornalista conciliará a participação na rádio com os trabalhos no SBT e na TNT Sports.

- Na busca da melhor versão possível dos fatos. Em cima do muro para tentar enxergar os vários lados da questão. Mas com meu lado sempre claro. E sempre respeitado na rádio. Tudo que a Jovem Pan sempre me deu. E espero retribuir ainda mais. Dia 20 de setembro eu reestreio. Dia de recontar essa e tantas histórias. Obrigado, família. Vambora! Tá na hora! É show de bola no ar - escreveu Mauro.

Filho do jornalista Joelmir Beting, Mauro começou a carreira na área na década de 1990, onde trabalhou por "Sportv", "ESPN" e "Rádio Bandeirantes". O jornalista de 58 anos também somou passagens por outros veículos, como "Fox Sports", "Esporte Interativo", "Record" e "UOL".