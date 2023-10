A partida entre Aston Villa e Zrinjski estava empatada sem gols até o minuto 49, quando, no último lance, o capitão da equipe, John McGinn, subiu mais alto que a defesa adversária e cabeceou no canto direito do goleiro, garantindo os três pontos e deixando o Grupo E todo empatado.



