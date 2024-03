Arteta lamenta empate em clássico, mas não entrega título a rival: ‘Há muita coisa em jogo’

Manchester City e Arsenal ficam só no empate sem gols pela Premier League (DARREN STAPLES / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 31/03/2024 - 16:50 • Manchester (ING)

A rodada de Páscoa na Premier League foi movimentada com as principais equipes da competição disputando a liderança. Manchester City e Arsenal ficaram só no empate e viram o rival Liverpool deslanchar em primeiro lugar.

Jürgen Klopp chega aos 67 pontos com os Reds, enquanto Arteta soma 65 e Pep Guardiola 64, em primeiro, segundo e terceiro lugar, respectivamente. Com o término da 30ª rodada, faltando apenas oito, o Liverpool aumenta as chances de voltar a erguer a taça inglesa.

➡️ Após empate em clássico, Guardiola aponta favoritismo do Liverpool na Premier League

Após o clássico entre City e os Gunners, Mikel Arteta concedeu entrevista à Sky Sports e afirmou não estar preocupado com o resultado e a liderança do Liverpool, mostrando que ainda há tempo de recuperação.

- Nada muda. Queríamos vencer, mas não vencemos, sabemos o resultado do Liverpool, mas precisamos apenas seguir em frente. Ainda há muito pela frente - destacou.

Apesar do empate, o treinador do Arsenal considerou o resultado um 'grande passo' diante do atual campeão da Premier League e Champions League.

➡️Haaland perde chance clara em clássico na Premier League, e web não perdoa: ‘Some em jogo grande’

- Chegando a esses grandes lugares, poucas equipes fizeram o que fizemos hoje, especialmente quando há muita coisa em jogo e a pressão aumenta - disse.

O Arsenal volta a campo na quarta-feira (3), contra o Luton Town, a partir das 15h30 (de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Inglês.

FUT INTERNACIONAL