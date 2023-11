O FAVORITO

A equipe do Arsenal, apesar de não ser cabeça de chave, chegou ao grupo como favorita para a liderança. Até aqui, os Gunners vão cumprindo o que se esperava. São seis pontos em três partidas, com duas vitórias e uma derrota. A estreia foi tranquila: no jogo mais fácil entre os seis da fase inicial, os londrinos golearam o PSV por 4 a 0. Depois, viria o revés: derrota de virada para o surpreendente Lens por 2 a 1, com Gabriel Jesus marcando o gol inglês. Na última rodada, o centroavante brilhou ao lado do compatriota Gabriel Martinelli, com um gol para cada e vitória sobre o próprio Sevilla na Espanha. Uma vitória pode garantir os comandados de Mikel Arteta nas oitavas: basta que o Lens vença o PSV no outro jogo do grupo.