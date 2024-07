Arsenal homenageia África em novo uniforme para a temporada 24/25

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/07/2024 - 11:18 • Rio de Janeiro

O Arsenal divulgou, na quinta-feira (18), o novo uniforme para a temporada 2024/25. A camisa secundária, na cor preta, com detalhes em vermelho, verde e branco, celebra a ligação do time inglês com a África.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Confira o vídeo de apresentação do uniforme acima:

- Essas cores e traços culturais se unem para criar um mural da nossa conexão passada e presente com a diáspora africana em Londres e afora, defendendo a rica herança cultural dentro do time e em toda a base de torcedores. - diz o clube inglês.

O Arsenal inicia os trabalhos da temporada 2024/25 no amistoso contra o Bournemouth, na quarta-feira do dia 24 de julho, no Estádio Dignity Health Sports Park.

(Foto: Divulgação / Arsenal)

(Foto: Divulgação / Arsenal)