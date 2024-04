João Gomes, Lucas Paquetá e Vinícius Jr pela Seleção (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/04/2024 - 10:19 • Londres (ING)

O Arsenal entrou em corrida com o Manchester United pela contratação do brasileiro João Gomes, ex-Flamengo e atualmente no Wolverhampton. Em evidência com grandes jogos na Premier League, o volante é alvo dos dois rivais ingleses.

Segundo o jornal "O Dia", os Gunners manifestaram interesse concreto no jogador, e já são favoritos à compra em relação aos Red Devils. João tem um valor de mercado estimado em 28 milhões de euros (cerca de R$ 152 milhões na cotação atual).

No Campeonato Inglês, o volante brasileiro vem demonstrando futebol de alto nível. Em 2023-24, são 27 jogos com números defensivos indiscutíveis, além de ter contribuído com dois gols e uma assistência em jogos da liga.

O bom desempenho pelo Wolverhampton fez com que João Gomes fosse visto, além de Arsenal e United, pela Seleção Brasileira. Recentemente, o atleta recebeu oportunidade com Dorival Júnior nos amistosos frente a Inglaterra e Espanha, em março, e foi muito elogiado por torcedores europeus.

Alvo de Arsenal e United, João Gomes celebra gol na Premier League (Foto: Ben Stansall / AFP)