Arsenal anuncia a contratação de Riccardo Calafiori

Escrito por Lance! • Publicada em 29/07/2024 - 14:15 • Rio de Janeiro

O Arsenal anunciou em suas redes sociais, nesta segunda-feira (29), a contratação de Riccardo Calafiori. O zagueiro de 22 anos se destacou na Euro 2024, defendendo as cores da Itália e assinou um contrato válido para as próximas cinco temporadas.

Segundo a imprensa inglesa, para chegar ao acordo, os Gunners pagaram cerca de 40 milhões de euros (R$ 245 milhões na cotação atual), mais € 5 milhões (R$ 30,6 milhões) em bônus e variáveis pelo jogador.

- Calafiori tem uma grande personalidade e caráter, com habilidades específicas que nos tornarão mais fortes à medida que buscamos conquistar grandes troféus. Sua progressão e desenvolvimento no último ano foram realmente impressionantes. - afirmou Mikel Arteta, técnico do Arsenal.

O defensor italiano foi o segundo reforço da equipe inglesa para a temporada 2024/25, visto que só haviam acionado a opção de compra do goleiro espanhol David Raya, emprestado pelo Brentford.

Após a campanha brilhante do Bologna no Campeonato Italiano na última temporada, comandado por Thiago Motta, agora na Juventus, Calafiori foi alvo preferido para reforçar a defesa do Real Madrid na janela do meio de 2024.

Zagueiro de 22 anos foi um dos grandes destaques da Itália na Eurocopa (Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP)

Classificado para a Champions League depois de 59 anos, o Bologna perde um dos nomes fundamentais do elenco, mas podem ter Mats Hummels na reposição, visto que o zagueiro de 35 anos deixou o Borussia Dortmund no fim da temporada e está livre no mercado.

Na Eurocopa, Calafiori fez o gol contra que deu a vitória da Espanha contra a Itália na fase de grupos. Porém, ele deu a assistência na jogada que garantiu o empate contra a Croácia e arrancou a classificação ao mata-mata. Suspenso nas oitavas, os Azzurri foram derrotados para a Suíça.