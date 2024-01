✅ GÂMBIA 2x3 CAMARÕES

Pelo Grupo C, a seleção de Camarões garantiu a sua classificação em uma virada espetacular contra a Seleção de Gâmbia. Os Leões Indomáveis até saíram na frente com gol de Toko Ekambi aos 11 minutos da segunda etapa, mas sofreram um susto na reta final do jogo: aos 27 minutos, Ablie Jallow empatou a partida e, aos 40, Ebrima Colley virou o placar.



Mas Camarões não se deu por vencido e buscou a classificação no apagar das luzes: aos 42 minutos, James Gomez empatou novamente para Camarões. Nos acréscimos, aos 46 minutos, Christopher Whoo deu a vitória (e a classificação) para a seleção camaronesa.