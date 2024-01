Apesar do placar final sem gols, o jogo entre Omã e Tailândia se mostrou animado. De acordo com a situação do grupo, Omã precisava vencer para empatar em número de pontos com o adversário. Nesse sentido, a seleção do extremo oeste asiático se lançou ao ataque desde o início e teve maior posse de bola durante o jogo todo. A Tailândia, no entanto, conseguiu segurar a pressão e não sofreu gols. Com o empate, os tailandeses dão mais um passo em busca da classificação, com 4 pontos. Já Omã, soma 1 ponto e ainda sonha com a vaga na próxima fase, caso vença e a Tailândia perca.