Escrito por Lance! • Publicada em 21/05/2024 - 10:18 • Madri (ESP) • Atualizada em 21/05/2024 - 11:25

Após o anúncio de aposentadoria de Toni Kroos, lenda do Real Madrid e da Seleção Alemã, os torcedores e amantes do futebol não pouparam elogios para um dos maiores craques da geração. A divulgação da decisão do jogador foi feita por um comunicado oficial do clube merengue, e o meio-campista vai pendurar as chuteiras depois da Eurocopa 2024.

Além de torcedores, Vinícius Junior foi um dos companheiros de equipe de Toni Kroos que demonstraram compaixão com a decisão do craque alemão. Em suas redes sociais, o camisa 7 do Real Madrid postou o nome do jogador com emojis de coração partido.

