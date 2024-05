Carreira de Toni Kroos: confira todos os feitos da lenda que vai se aposentar

(Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/05/2024 - 09:59 • Madri (ESP)

Toni Kroos, meio-campista do Real Madrid, anunciou a aposentaria após a Eurocopa nesta terça-feira (21), por um comunicado oficial divulgado pelo clube espanhol. Contudo, confirma a trajetória da lenda da Seleção Alemanha e multicampeão no futebol.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Início de carreira

(Foto: CHRISTOF STACHE / AFP)

Toni Kroos começou sua carreira em 1997, com apenas sete anos nas categorias de base do Greifswalder SC, clube local da cidade situada ao nordeste da Alemanha. Em 2002, o jogador se transferiu para o time da base do Hansa Rostock, onde se destacou ainda jovem e possibilitou uma ida para Munique quatro anos depois, em 2006, para jogar no Bayern de Munique II.

➡️ No Lance! Betting você tem o melhor do futebol europeu para apostar! Abra a sua conta já!

Na temporada de 2007/08, com 17 anos, Kroos foi promovido a equipe principal do Bayern e pôde mostrar um ótimo desempenho. Tendo um início surpreendente na Bundesliga, sua estreia nos Bávaros em 26 de setembro de 2007, foi numa vitória sobre o Energie Cottbus por 5 a 0 e duas vezes deu assistência para Miroslav Klose fazer o gol. Na época de sua estreia, o meia alemão foi o jogador mais jovem a jogar uma partida profissional com a camisa do Bayern aos 17 anos, oito meses e dois dias de idade.

Apesar de ter tido bons números na temporada de estreia, o jogador apareceu com menor frequência no time principal do Bayern na temporada 2008/09, e foi emprestado por 1 ano e 6 meses ao Bayer Leverkusen, onde atuou em 48 jogos e marcou 10 gols. Em seu retorno na temporada 2010/11, Kroos se destacou ao lado de eu colega de seleção, Bastian Schweinsteiger, e conquistou diversos títulos.

Destaque na seleção

(Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

Toni Kroos se destacou na elite de seu país natal muito cedo e em suas primeiras convocações, o meio-campista entrou na lista de Joachim Löw, técnico da Alemanha à época, para disputar a Copa do Mundo de 2010 aos 20 anos.

➡️ Toni Kroos, do Real Madrid, anuncia aposentadoria após Eurocopa

Se consolidando como titular em 2012 na Eurocopa, o atleta foi para a Copa do Mundo em 2014 sediada Brasil e venceu a taça do maior campeonato do mundo, 24 anos depois da última conquista do país, sendo um dos principais destaques na campanha no mata-mata, autor de dois gols no histórico 7 a 1 contra a seleção canarinho.

Após disputar a Eurocopa de 2020, Kroos anunciou sua aposentadoria da seleção, dias depois da eliminação do torneio. Porém, teve seu retorno no início deste ano, visando jogar a Eurocopa de 2024 na Alemanha.

De jovem promessa à lenda do Real Madrid

(Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

No dia 17 de julho, poucos dias após a Copa do Mundo, Kroos foi contratado para o Real Madrid por seis temporadas e foi onde sua história no futebol teve ainda mais holofotes. Pentacampeão da Champions, finalista em 2024 e podendo se tornar o maior campeão do torneio, o alemão de 34 anos venceu mais de 29 títulos na carreira e é uma das maiores lendas dos Merengues.

Teve aparição decisiva em seu primeiro El Clásico, tendo dado duas assistências durante a partida que terminou com vitória dos merengues por 3 a 1. Em dezembro participou dos dois jogos do clube merengue na conquista do título do Mundial de Clubes da FIFA.

Já na sua primeira temporada, se tornou uma das principais atrações da equipe e o líder de assistências do time durante o Campeonato Espanhol, no qual contabilizou 15 assistências. Ao todo, disputou 49 partidas na temporada e conseguiu marcar 6 gols.

Títulos de Toni Kroos na carreira

(Foto: OSCAR DEL POZO / AFP)

Copa do Mundo: 2014

Liga dos Campeões: 2013 (Bayern), 2016, 2017, 2018 e 2022 (Real Madrid)

Mundial de Clubes: 2013 (Bayern), 2014, 2016, 2017, 2018 e 2022 (Real Madrid)

Campeonato Espanhol: 2017,2020, 2020 e 2024 (Real Madrid)

Campeonato Alemão: 2008, 2013 e 2014 (Bayern)

Copa do Rei: 2023 (Real Madrid)

Copa da Alemanha: 2008, 2013 e 2014 (Bayern)

Supercopa da Europa: 2013 (Bayern), 2014, 2017 e 2022 (Real Madrid)

Supercopa da Espanha: 2017, 2020, 2022 e 2024 (Real Madrid)

Supercopa da Alemanha: 2012 (Bayern)