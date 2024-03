Vini Jr em coletiva (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/03/2024 - 12:02 • Madri (ESP)

A estrela do Real Madrid e da Seleção Brasileira, Vinicius Júnior, foi alvo de ataques homofóbicos do ex-goleiro Chilavert. O paraguaio transferiu xingamentos ao jogador de 23 anos em suas redes sociais por ter chorado e desabafado sobre racismo que vem sofrendo na Espanha em entrevista coletiva pré-jogo.

- Pão e Circo, o primeiro a insultar e atacar os rivais é ele. Não seja v****, futebol é para homem - insultou Chilavert, em comentário a uma publicação do jornalista argentino Juan Pablo Varsky.

Chilavert criticou o atacante do Brasil utilizando uma linguagem que gerou repulsa nos fãs. Em 2023, com um discurso ultraconservador, ele concorreu à presidência do Paraguai pelo Partido da Juventude, mas teve menos de 1% dos votos.

(Foto: Ben Stansall/AFP)

Vinicius se consolidou ainda mais como referência na causa antirracista quando falou sobre a importância que a luta tem em sua vida e carreira, o protagonista do Real Madrid repercutiu em todo o mundo e tornou-se inspiração para a geração.

Brasil e Espanha se enfrentam nesta terça-feira (26), no Santiago Bernabéu, em amistoso para promover a campanha contra o racismo "uma só pele, uma só identidade", influenciado pelas denúncias de Vini Jr aos ataques que sofre desde quando chegou na Espanha. O brasileiro foi perguntado sobre o assunto em coletiva pré-jogo no CT do Real Madrid e desabafou sobre a impunidade dos casos.