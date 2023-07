- O Lorient tem o prazer de anunciar hoje a contratação por duas temporadas do lateral-esquerdo Benjamin Mendy. Depois de ter passado com aprovação nos tradicionais exames médicos iniciais, Mendy reforçará a eficiência de trabalho do clube nesta nova temporada. O natural de Longjumeau, que vestirá o número 5 com o Merluza, dará hoje seus primeiros passos no Espaço FCL - afirmou o clube em declaração divulgada nas redes sociais.