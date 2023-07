O júri de Chester Crown decidiu que os atos de Mendy foram consensuais e inocentou o atleta, que chegou a ser preso em 2021 - quando se afastou dos gramados devido às acusações. De acordo com a 'Sky Sports', Benjamin se emocionou ao ouvir o veredicto no tribunal. O ex-Manchester City recebeu apoio de Vinicius Júnior, que lamentou não só pelos os anos fora do futebol mas também por danos psicológicos sofridos pelo atleta. O posicionamento do camisa 7 do Real Madrid não foi bem recebido nas redes sociais.