Após quase deixar clube, Riccieli retoma titularidade e engata sequência no Famalicão

Escrito por Lance! • Publicada em 20/03/2024 - 19:34 • Rio de Janeiro (RJ)

O zagueiro Riccieli esteve muito próximo de acertar com o CSKA da Rússia, mas após a negociação travar, o jogador voltou a engatar uma sequência com o Famalicão no Campeonato Português. A proposta pelo atleta de 25 anos de idade foi negada pelo clube português há algumas semanas. Retornando à titularidade, o jogador manteve o status de líder e referência técnica no sistema defensivo do time. A negociação sem sucesso não frustrou o atleta, que exaltou o Famalicão, clube que defende há cinco temporadas.

Riccieli foi revelado pelo Mirasol e deixou o clube paulista no ano de 2019. Desde então, soma 143 jogos com a camisa do Famalicão. Jogador de confiança da comissão técnica, o atleta foi preservado de sete partidas durante a reta final de 2023 e início de 2024. De volta e confiante, o jogador revela que não se abateu com o período distante dos jogos e se mantém motivado a construir sua história em Portugal.

- Estou muito feliz aqui. A negociação não foi adiante, os clubes não se entenderam, mas eu segui trabalhando. O Famalicão conta comigo e essa postura é uma comprovação da minha importância para o grupo, dentro e fora de campo. Tenho à disposição uma grande estrutura, estou em uma liga muito competitiva e que ajuda muito no desenvolvimento e no crescimento do meu futebol. A permanência no Famalicão é uma oportunidade enorme para seguir com o trabalho que já estava dando certo - disse, ainda falando sobre seu papel na equipe.

- Eu segui trabalhando bastante diariamente e por conta disso pude voltar mantendo o nível e com o espaço que já tinha no time. Eu tinha que estar pronto pra quando a oportunidade chegasse. Ser o capitão da equipe é uma honra e mostra meu comprometimento com o clube e com esse grupo de jogadores. Temos mais algumas metas estipuladas para essa reta final de temporada e pretendo me empenhar ao máximo para cumprí-las - afirmou.

Perto de completar 150 jogos com a camisa do Famalicão, Riccieli tem 19 jogos nesta temporada e um gol marcado. No esquema, atua centralizado no miolo defensivo do time que soma 28 pontos na liga portuguesa.