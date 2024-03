Lucas Lovat destaca intensidade do futebol russo e celebra bom início

Lucas Lavot em campo pelo Campeonato Russo (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/03/2024 - 19:16 • Rio de Janeiro

Lucas Lovat avalia com saldo positivo o início no futebol russo. O defensor brasileiro foi titular em dois dos três primeiros jogos com a camisa do Akhmat Grozny e elogiou a intensidade do campeonato nacional.

- Acabei percebendo que a força física e a intensidade são bem afloradas. É um futebol diferente, mas estou conseguindo me adaptar rápido. Estou muito feliz com esse início e quero evoluir e ajudar ainda mais - disse.

Ex-Grêmio e Avaí, o defensor de 27 anos chegou à Rússia após cinco temporadas no futebol da Eslováquia. Ele assinou com o clube russo até 2027.