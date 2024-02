Jim Ratcliffe, novo coproprietário do Manchester United, manifestou suas ideias para o futuro do clube nesta quinta (21). Segundo o magnata, em entrevista à imprensa, os Red Devils têm 'muito a aprender com o nosso vizinho barulhento e com o outro vizinho (Manchester City e Liverpool), embora sejam nossos inimigos.' O empresário ainda afirmou que o plano é que o Manchester United volte a competir com as maiores potências do futebol inglês, Liverpool e Manchester City.