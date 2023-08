O Manchester City busca a contratação do meio-campista luso-brasileiro Matheus Nunes, que está no Wolverhampton. De acordo com o portal britânico "The Athletic", o jogador de 24 anos se tornou um alvo de Pep Guardiola após o clube desistir de Lucas Paquetá, investigado pela FA (Federação Inglesa de Futebol) por suposto envolvimento em esquema de apostas.