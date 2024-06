Apesar do susto, Fullkrug decide e Alemanha encerra primeira fase na liderança do grupo

Fullkrug comemora gol pela Alemanha. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/06/2024 - 18:03 • Rio de Janeiro

A Alemanha encerrou a fase de grupos da Eurocopa 2024 de forma emocionante: a seleção buscou o empate por 1 a 1 com a Suíça em Frankurt. O time de Julian Nagelsmann perdia até o final da partida, quando Fullkrug surgiu para deixar tudo igual. Já classificados, os anfitriões garantiram a liderança do Grupo A, com sete pontos.

A Suíça, que dependia do resultado para garantir vaga no mata-mata, se manteve na segunda colocação e estará nas oitavas de final da Eurocopa.

A Hungria, que venceu a Escócia com um gol no apagar das luzes, assegurou a terceira vaga na classificação do Grupo A.

Suíça 1x1 Alemanha: ficha técnica

✅ FICHA TÉCNICA

FASE DE GRUPOS - 3ª RODADA - EUROCOPA

🗓️ Data e horário: domingo, 23 de junho de 2024, às 16h;

📍 Local: Arena Frankfurt, em Frankfurt (ALE);

⚽ Gols: Dan Ndoye, aos 28' (SUI) e Niclas Fullkrug aos 92' (ALE)

🅰️ Assistências: Remo Freuler (SUI) e David Raumm (ALE)

Jogadores de Suíça e Alemanha disputam bola. (Photo by THOMAS KIENZLE / AFP)

⚽ ESCALAÇÕES

ALEMANHA (Técnico: Julian Nageslmann)

Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger e Max Mittelstadt; Robert Andrich e Toni Kroos; Jamal Musiala, İlkay Gündoğan e Florian Wirtz; Kai Havertz

SUÍÇA (Técnico: Murat Yakin)

Yann Sommer; Fabian Schar, Manuel Akanji e Ricardo Rodríguez; Silvan Widmer, Granit Xhaka, Remo Freuler e Michel Aebischer; Dan Ndoye e Rubén Vargas; Breel Embolo