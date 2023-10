- Por decisão do Conselho de Administração da SAD do Vitória Sport Clube, Paulo Turra cessou as suas funções de treinador da equipa principal. As condições do acordo de rescisão estão a ser ultimadas. O Vitória SC agradece o empenho e o profissionalismo do treinador, desejando-lhe os maiores sucessos pessoais e profissionais para o futuro. O clube enaltece ainda o trabalho desenvolvido pelos membros da equipa técnica que acompanham Paulo Turra nesta saída - esclareceu o clube em nota oficial.