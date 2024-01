O Manchester United venceu o Newport County por 4 a 2, neste domingo (28), em jogo válido pela quarta rodada da Copa da Inglaterra (FA Cup), disputada no Rodney Parede, em Newport, no País de Gales. Os seis gols do jogo foram marcados por: Bryn Morris (aos 36 do 1ºT) e Will Evans (aos 2 minutos do 2ºT) para o Newport County. Bruno Fernandes (aos 7 do 1ºT), Kobbie Mainoo (aos 13 do 1ºT), Antony (aos 23 do 2ºT) e Rasmus Højlund (aos 49 do 2ºT).