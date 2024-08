Caso Antony: Polícia de SP conclui inquérito e não indicia jogador por agressão

Antony em ação pelo Manchester United (Foto: OLI SCARFF / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/08/2024 - 18:31 • Rio de Janeiro

A denúncia de violência doméstica sobre o atacante Antony ganhou mais um episódio nesta terça-feira. Conforme apontou o site "UOL", a polícia de São Paulo concluiu as investigações sobre as acusações da ex-namorada do atleta, Gabriela Cavalin, sem indiciar o jogador do Manchester United.

Entenda o caso

Há um pouco mais de um ano, a DJ e influenciadora acusou o atacante de ter realizado ofensas, ameaças e agressões no Brasil e na Inglaterra. Após ampla investigação, que levou em conta o depoimento de 19 testemunhas, as autoridades brasileiras concluíram em não indiciar o atleta pelas acusações. O processo agora irá para o Ministério Público, que definirá os próximos passos do caso.

Na Inglaterra, o caso segue sendo investigado pela Greater Manchester Police. A entidade inglesa investiga se Antony cometeu de fato lesão corporal a ex-namorada. Além disso, também é investigado se ocorreu cárcere privado, perseguição e violência doméstica.

Em pronunciamento oficial divulgado a imprensa, os representantes da DJ disseram que receberam a notícia com "surpresa". Por outro lado, a defesa do jogador afirma que "sempre acreditou que as investigações demonstrariam a inocência de Antony".

Mesmo com o imbróglio, o atacante segue sendo peça do Manchester United. Ele se encontra a disposição do técnico Erik ten Hag para os compromissos da equipe. Contudo, o brasileiro não foi acionado nas últimas partidas da equipe, no confronto contra o Machester City, pela final da Community Shield, e na estreia da Premier League, contra o Fulham.