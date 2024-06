Kane em ação pela Inglaterra (Foto: Alberto PIZZOLI / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/06/2024 - 12:19 • Londres (ING)

A situação para Harry Kane e a Inglaterra na Eurocopa não é das melhores. A equipe comandada por Gareth Southgate, apesar de liderar o grupo C com quatro pontos em dois jogos, apresentou um futebol pobre de ideias nas partidas iniciais. E agora, sua principal referência no ataque está lidando com entreveros fora das quatro linhas.

Gary Lineker e Alan Shearer, ídolos da história dos Três Leões e agora comentaristas da "BBC", fizeram duras críticas ao desempenho no empate diante da Dinamarca em 1 a 1, inclusive com gol do Furacão. A dupla cobrou o camisa 9 sobre aparecer pouco na partida, além de chamar o técnico de "taticamente inepto".

Kane tomou as dores do elenco para devolver a reclamação aos dois ex-jogadores posteriormente. De forma dura, pediu responsabilidade nas análises e disse que, se há jejum de títulos da seleção, os dois também fazem parte desta história.

Na segunda-feira (24), veio a tréplica por parte de Lineker e Shearer. Veja abaixo as falas:

Alan Shearer: "Como jogador, você sempre tem o direito de resposta em campo. Não tenho nenhum problema com o que dissemos, não retiro nada. A Inglaterra foi realmente pobre. Acho que a grande maioria do país sabe disso, quase não houve pontos positivos, e temos que dizer isso. Se a Inglaterra tivesse sido brilhante, diríamos que eles foram brilhantes, é assim que as coisas são".

Gary Lineker: "Temos criticado o desempenho da Inglaterra, assim como praticamente todos os jornalistas. Achei que ele respondeu bem. Ele disse que nunca ganhamos nada e que deveríamos saber melhor sobre a responsabilidade, e tudo bem, ele está absolutamente certo. Mas não queremos ser pessimistas ou críticos. Queremos que a seleção da Inglaterra tenha um bom desempenho em campo. O melhor comentário de todos é quando eles jogam bem".

A Inglaterra encara um jejum de taças que já dura quase 60 anos. Nunca tendo vencido a Eurocopa em sua história, os Três Leões só conquistaram um troféu oficial em sua história: a Copa do Mundo de 1966, em casa.

Harry Kane é o maior artilheiro da história da Inglaterra, com 64 gols (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

Para garantir a classificação ainda nesta terça-feira (25), Harry Kane e seus companheiros precisam apenas de um empate diante da Eslovênia, em jogo que terá início às 16h (horário de Brasília). Em caso de derrota, precisará contar com o outro resultado do grupo C (Dinamarca e Sérvia duelam), e se cair para terceiro, deve esperar a definição das demais chaves.