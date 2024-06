Inglaterra x Eslovênia: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Eurocopa

(Foto: Arte / Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/06/2024 - 08:38 • Rio de Janeiro

Inglaterra e Eslovênia se enfrentam nesta terça-feira (25), em jogo válido pela terceira rodada do grupo C da Eurocopa 2024. A bola rola a partir das 16h (de Brasília) no RheinEnergieStadion, em Colônia (ALE), com transmissão do SporTV (clique aqui para assinar o Premiere por 30 dias grátis!), Prime Video e CazeTV.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Inglaterra e Eslovênia (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

Inglaterra x Eslovênia

3ª rodada - Grupo C - Eurocopa

🗓️ Data e horário: terça-feira, 25 de junho de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: RheinEnergieStadion em Colônia (ALE)

📺 Onde assistir: SporTV, Prime Video e CazeTV

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

INGLATERRA (Técnico: Gareth Southgate)

Pickford; Walker, Stones, Guehi e Trippier; Rice e Bellingham; Saka, Foden e Gordon (Eze); Harry Kane.

ESLOVÊNIA (Técnico: Matjaz Kek)

Oblak; Karnicnik, Bijol, Brekalo e Janza;. Mlakar, Cerin e Elsnik; Sporar, Sesko e Stojanovic.