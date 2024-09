Andreas Pereira supera De Bruyne e tem bom início de temporada no Fulham

Andreas Pereira busca voltar à Seleção Brasileira após bom início na Premier League (Foto: Justin Tallis/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/09/2024 - 08:36 • Londres (ING)

Destaque do Fulham, Andreas Pereira faz um bom início de temporada na Premier League com a camisa do clube londrino. Inclusive, o meia supera De Bruyne nas estatísticas de passes chaves do Campeonato Inglês.

Em cinco partidas, o brasileiro deu 19 passes decisivos para seus companheiros, enquanto o craque do Manchester City deu 16 passes decisivos. Os dois astros da Premier League só ficam atrás para McNeil, do Everton, com 20.

Na estreia, Andreas Pereira criou seis ocasiões claras de gols, o que é um recorde para um jogador visitante em Old Trafford na temporada. Contra o Leicester, o brasileiro deu sete passes decisivos no jogo, uma marca que nenhum outro jogador conseguiu diante dos Foxes nos últimos 10 anos.

O meia possui grandes expectativas para retornar à Seleção Brasileira para os jogos contra Peru e Chile, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O técnico Dorival Júnior convocará 23 jogadores na sexta-feira (27).

Na Premier League, o Fulham ocupa a 9ª colocação, mas tem dois pontos a menos em relação ao Chelsea, que está em zona de classificação para a próxima Liga Europa. Andreas Pereira busca levar sua equipe a uma competição da Uefa em 2025/2026.