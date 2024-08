Andreas Pereira é alvo de disputa entre históricos rivais no futebol europeu

Andreas Pereira em coletiva pela Seleção Brasileira. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Publicada em 12/08/2024 - 16:40 • Paris (FRA)

Andreas Pereira, meia do Fulham e da Seleção Brasileira, deve se transferir nesta janela de transferências. Após duas temporadas de destaque sob o comando do treinador Marco Silva, o brasileiro é alvo de interesse de gigantes do futebol europeu e vislumbra uma negociação de destaque. Na França, dois rivais podem travar uma batalha pelo ex-jogador do Flamengo: Olympique de Marseille e PSG.

No momento, o interesse concreto é da equipe de Marseille, que vive reformulação no elenco com a chegada do treinador Roberto de Zerbi, ex-Brighton. Fã declarado de Andreas, o italiano já iniciou contatos pela movimentação: ele ligou para o meia, que estaria entusiasmado com a transferência. Entre os clubes, entretanto, não houve acerto até o momento. O clube londrino só aceitaria uma oferta a partir de 35 milhões de euros, acima da proposta inicial de 25 milhões feita pelos franceses.

Alvo de análises táticas e estatísticas profundas no futebol francês, Andreas Pereira tem se valorizado no mercado do país. Com isso, uma informação ventilada em um perfil de Instagram “Paris Inside”, causou uma avalanche de comentários da torcida pariense. A postagem do perfil, que levantava um possível interesse do PSG no atleta, contou com grande apoio dos torcedores, que enxergam Andreas como um potencial reforço barato para o setor central.

-Finalmente alguém está falando sobre esse jogador! Vamos!

-Seria uma ótima contratação!

Torcedores comentam a especulação de Andreas Pereira.

A posição de camisa dez é vista como uma carência no elenco pariense. Nesse sentido, um atleta com as características de Andreas, que é capaz de driblar, arquitetar passes decisivos e chutar de fora da área, é extremamente valorizado. Além disso, por ter dupla nacionalidade belga, Andreas não ocuparia vaga de atleta de fora da União Europeia.

No momento, é a torcida do PSG que faz campanha pela contratação do atleta, mas Andreas já foi um nome discutido internamente pelo clube. Apalavrado com o treinador Marco Silva, o meia preferiu seguir nos Cottagers por mais um ano. O contrato de Andreas com o Fulham vai até junho de 2026 e o PSG ainda não fez contatos oficiais pela contratação.

