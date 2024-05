Anderson Talisca dá declaração surpreendente sobre Jorge Jesus: ‘Divisor de águas’

(Foto: FAYEZ NURELDINE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/05/2024 - 09:00 • Riade (SAU)

Em entrevista ao 'Globo Esporte', Anderson Talisca, atacante do Al-Nassr, falou sobre o impacto que Jorge Jesus teve na sua carreira, após trocá-lo de posição e adquirir um papel de finalizador no período que esteve no Benfica. Nesta temporada, o brasileiro de 30 anos divide os holofotes com Cristiano Ronaldo, mas por uma lesão muscular, está fora dos gramados desde fevereiro.

- Foi o mister Jorge Jesus que fez essa mudança na minha posição. Jogava um pouco mais atrás no Bahia. Avancei um pouco no Bahia, ele viu, mas no Benfica ele realmente me mudou de posição. Eu finalizo muito bem, tenho muita sensibilidade para fazer gol. Tudo isso fez muita diferença na minha carreira. Foi um divisor de águas para o meu crescimento - disse Talisca.

O jogador ainda explicou que é um grande objetivo seu regressar à Seleção Brasileira, onde já foi convocado por duas vezes, em 2014 e 2018, e aos 30 anos vive a sua temporada mais artilheira da carreira, com 26 gols e seis assistências em 31 jogos.

- A Arábia Saudita já não é mais dúvida para ninguém. É um país que tem o futebol mais forte. Creio na concepção das pessoas, mudou 100% em relação a isso. Não vai ser mais um empecilho para ir à Seleção, poder conquistar esses objetivos - acrescentou.

Além disso, Talisca comentou sobre a parceria e amizade com a lenda portuguesa, e o sonho de jogar ao lado de um dos maiores jogadores da história do futebol.

- Minha relação com ele (Cristiano Ronaldo) é muito tranquila, ele é um cara muito humilde, muito tranquilo. Dentro de campo a gente tem uma relação muito boa, cada um busca seu objetivo que é ajudar o clube, marcar gols, ajudar com vitórias. Relação super tranquila - afirmou o atacante.

- Com a vinda do Cris tudo mudou. Hoje, o campeonato árabe está entre os 10 (melhores), um marco muito grande e que vai melhorar cada vez mais. Jogar com ele para nós, jovens, que viram ele, toda história no Real Madrid, é algo muito bacana - finalizou o jogador.

Anderson Talisca foi revelado no Bahia em 2013, e passou por clubes como Benfica, Besiktas, Guangzhou e, atualmente, Al-Nassr. O atacante só poderá retornar aos gramados na pré-temporada de 2024/25.