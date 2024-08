Ancelotti rasga elogios a Endrick e abre o jogo sobre bancar Mbappé no Real Madrid

Carlo Ancelotti optou pela entrada de Endrick e elogiou atuação do novo atacante do Real Madrid (Pierre-Philippe MARCOU / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/08/2024 - 15:33 • Madri (ESP)

Treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti não poupou elogios a Endrick após o jovem marcar seu primeiro gol com a camisa merengue. Em coletiva, o italiano ressaltou as qualidades do centroavante.

- Tem um potencial muito grande, uma finalização muito potente e, nos espaços reduzidos, é um centroavante muito perigoso. Tanto ele (Arda Guler), quanto Endrick necessitam minutos para uma boa adaptação na equipe principal.

O treinador também foi questionado sobre a possibilidade de Endrick assumir um lugar na equipe titular devido ao baixo rendimento de Mbappé no início da temporada. O francês ainda não balançou as redes no Campeonato Espanhol.

- Pressionado para nada. Estão prontos, aproveitam os minutos que eu dou. Tenho que eleger os jogadores que iniciam. Principalmente nesse início de temporada, com o calor. Os jogadores se cansam. Tenho que colocar os atletas mais frescos.

No confronto com o Valladolid, Endrick entrou aos 40 minutos do segundo tempo no lugar de Kylian Mbappé. Nos acréscimos, o atleta recebeu um passe de Brahim Díaz, limpou a marcação e bateu no cantinho para marcar o terceiro gol do Real Madrid.

Na quinta-feira (29), a equipe merengue visita o Las Palmas, pelo Campeonato Espanhol. Endrick ainda faz dois jogos na La Liga antes de se apresentar e ficar à disposição da Seleção Brasileira e de Dorival Júnior para as Eliminatórias da Copa do Mundo.