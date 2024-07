Ancelotti dá ultimato sobre futuras contratações do Real Madrid na janela

Carlo Ancelotti prepara o time do Real Madrid para amistoso diante do Milan. (Divulgação/Real Madrid)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 17:39 • Chicago (EUA)

Protagonista habitual de janelas de transferência, o Real Madrid é um destino desejado para muitos atletas. Apesar disso, o treinador do time, Carlo Ancelotti declarou que chegadas não estão previstas nesta janela de transferências. Questionado sobre o assunto, o italiano foi enfático ao afirmar os planos futuros dos Merengues.

-O elenco está fechado e não teremos novas contratações. Sobre a zaga, Jesús Vallejo está de volta e Alaba está se recuperando de lesão. Acredito que também não tenham saídas, já que ninguém deseja deixar o clube - afirmou Ancelotti.

Uma das grandes preocupações do time está no miolo de zaga: após perder a contratação do jovem Leny Yoro para o Manchester United, os Blancos indicavam a busca por outro nome, mas, ao que parece, o sistema defensivo do time não contará com reforços.

Para a posição de zagueiro, Carlo Ancelotti conta com Éder Militão, Antonio Rüdiger, David Alaba, lesionado, e Jesús Vallejo, que retornou do empréstimo ao Granada. As condições físicas instáveis do brasileiro e do austríaco inspiram desconfiança entre a imprensa espanhola.

Carlo Ancelotti dá coletiva pelo Real Madrid. JAVIER SORIANO / AFP

O treinador ainda abordou outros assuntos, como o posicionamento de Bellingham com a chegada de Mbappé e a minutagem de Endrick na estreia pelo Real Madrid. Confira outras aspas de Carlo Ancelotti.

-Bellingham sempre atuará perto da área. Quanto mais perto, melhor para nós.

-Endrick jogará por 45 minutos na partida. Estamos radiantes com a chegada de um jogador como ele.