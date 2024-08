Ancelotti abre o jogo sobre polêmica envolvendo Rodrygo e o elenco do Real Madrid

Carlo Ancelotti em entrevista coletiva. (Photo by JAVIER SORIANO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/08/2024 - 10:41 • Rio de Janeiro

O elenco do Real Madrid viveu uma polêmica na última semana: uma suposta mensagem de Rodrygo que reivindicava a letra R na sigla “BMV” (do trio merengue Bellingham, Mbappé e Vinícius) em uma comunidade de fãs causou rumores sobre a insatisfação do astro brasileiro com a falta de reconhecimento sobre seu papel no time. Carlo Ancelotti, treinador da equipe, esclareceu a polêmica em coletiva de imprensa antes do duelo contra o Valladollid, pela segunda rodada de LA LIGA.

O treinador italiano revelou que teve uma conversa à parte com Rodrygo, em que o brasileiro abriu o jogo sobre a polêmica.

-Falei com ele esta semana e perguntei se algo tinha acontecido. Ele me disse que a mensagem era

falsa . Ele está feliz aqui e trabalhando muito bem. Não há problema com ele. Todos nós sabemos a qualidade que ele tem. Ele esteve muito bem em dois jogos. Com esse time ofensivo, os atacantes têm que trabalhar mais e ele está bem.

Rodrygo fez o gol do Real Madrid no empate com o Mallorca. (Photo by JAIME REINA / AFP)

Confira a mensagem, que foi apagada do grupo pouco tempo após o envio.

-Tô feliz pelo gol e o crescimento do time. Falaram semana passada do trio Bellingham, Mbappé e Vini, mas vão ter que colocar o R de Rodrygo nessa sigla aí. Temos o quarteto ofensivo e todo o restante do time. Cada um tem sua importância nos jogos e vai mostrar seu valor nas diversas competições que vamos disputar. - disse a mensagem enviada na comunidade.

O Real Madrid entra em campo pela segunda rodada do Espanhol com um desfalque importante. Jude Bellingham, astro do time, teve uma lesão na perna direita e desfalcará o elenco por 1 mês. Os Blancos chegam de um empate inesperado na estreia diante do Mallorca, por 1 a 1. Sobre o tropeço, Ancelotti fez uma avaliação.

-O que eu disse depois do jogo. Faltou-nos equilíbrio em alguns momentos e temos que trabalhar nisso. Não é tão complicado encontrar a solução quando o problema está claro.