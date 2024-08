Estrela do Real Madrid sofre lesão e desfalca durante um mês

Vini Jr e Bellingham são um dos principais jogadores do Real Madrid (Foto: Jorge Guerrero/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/08/2024 - 08:57 • Rio de Janeiro

Jude Bellingham deve ficar um mês fora do Real Madrid. De acordo com o jornal espanhol "Marca", o camisa 5 não conseguiu terminar o treino desta sexta-feira (23) devido a uma lesão músculo flexor longo dos dedos da perna direita. Segundo os serviços médicos do clube, espera-se que ele possa se reintegrar ao elenco no meio de setembro.

- Após os exames realizados hoje pelo departamento médico do Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão no músculo flexor longo dos dedos da perna direita do jogador Jude Bellingham. Acompanhamento em andamento. - escreveu o clube, em comunicado oficial.

A ausência do meio-campista impedirá Carlo Ancelotti de contar com o jogador nos próximos compromissos da La Liga, começando pelo jogo contra o Valladolid, neste domingo (25). O mais provável é que o técnico italiano recorra a Luka Modric ou Arda Güler para substituir o inglês.

Além de Bellingham, outra peça fundamental do Real Madrid que se lesionou neste início de temporada foi Camavinga. O francês se lesionou no último treino da equipe antes da decisão da Supercopa da Uefa, contra a Atalanta, nesta quarta-feira (14), em uma dividida com Tchouaméni, companheiro de seleção.