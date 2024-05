Ancelotti abre o jogo sobre futuro de Kroos e Modric no Real Madrid

Real Madrid se prepara para mais uma final de Champions League (OSCAR DEL POZO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/05/2024 - 16:33 • Granada (ESP)

O fim da temporada 23/24 se aproxima e as especulações de saída e renovações de contrato surgem a todo vapor. No Real Madrid, a questão sobre a permanência de jogadores paira em Toni Kroos e Luka Modric, lendas do clube espanhol.

Com ambos os jogadores com contrato válido até junho deste ano, Carlo Ancelotti teve que responder, em entrevista após a goleada no Granada, pela 35ª rodada da La Liga, sobre a dupla. O treinador italiano deixou a situação em aberto, mostrando foco na finalíssima da Liga dos Campeões.

- Futuro de Kroos e Modric? Ambos estão muito entusiasmados em poder contribuir com a equipe em mais uma final. Eles só pensam nisso, estão focados exclusivamente em vencer a 15ª Champions League - afirmou.

As renovações e saída no elenco do Real Madrid devem ganhar capítulos somente após a partida contra o Borussia Dortmund, no dia 1º de junho. O croata defende o clube espanhol desde 2012, enquanto o alemão foi contratado em 2014, e juntos se tornaram dois dos maiores jogadores da história do Real Madrid.

