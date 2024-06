(Foto: Franck Fife/AFP)







Mbappé foi anunciado como novo reforço do Real Madrid. Com um elenco galático e ainda mais estrelas, como será a maneira que Carlo Ancelotti irá escalar os Merengues na próxima temporada? Em análise da página 'Futebol e Tática', Eduardo Barthem analisa a forma em que o ataque do clube espanhol será formado.

Mbappé chegou ao Real Madrid, e a pergunta de milhões é: como encaixar o francês nesse ataque que já conta com Vini Jr, Rodrygo e Jude Bellingham?

A resposta vai vir com o tempo, mas a gente já pode imaginar algumas possibilidades. Não é novidade que tanto Vini quanto Rodrygo, e até mesmo o próprio Mbappé se sentem mais confortáveis atuando do lado esquerdo do campo, o que vai demandar adaptações se quiser encaixá-los juntos. E não há ninguém que Carlo Ancelotti para montar esse quebra-cabeça.

Não podemos esquecer que a saída de Toni Kroos vai deixar uma lacuna importante no meio, principalmente em relação ao controle de ritmo que o alemão dava para equipe.

O mais provável, na visão de Eduardo Barthem, é que Ancelotti inicie sua tentativa de escalar os quatro juntos num '4-2-3-1', com Valverde mais recuado, Rodrygo numa ponta e Vini junto de Mbappé alternando na outra.

Ainda próximo a essa ideia, uma outra possibilidade é com Bellingham não como um camisa dez, mas sim como um terceiro homem de meio-campo no '4-3-3'.

Ainda há chances de Vini e Mbappé jogarem como dupla, com Rodrygo caindo pela ponta esquerda, num esquema pra lá de ofensivo. As dúvidas são normais, fato é que será um time móvel, fluido e recheado de opções.

