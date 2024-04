Renata Ruel critica Seneme em vídeo vazado: ‘Só se preocupa com ele’

Renata Ruel criticou atuação de Seneme (Foto: Divulgação/ESPN)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/04/2024 - 11:36 • Rio de Janeiro (RJ)

A comentarista de arbitragem da ESPN Renata Ruel soltou o verbo contra o presidente da comissão de Arbitragem da CBF, Wilson Seneme, em seu perfil no X (antigo Twitter). Ela criticou a postura de Seneme em um vídeo vazado de uma reunião com árbitros: "Só se preocupa com ele."

- Falo faz tempo dos problemas da arbitragem e do Seneme. O vídeo do Seneme vazado traz o jeito que ele trata os árbitros e todos a sua volta e é daí para pior. Só se preocupa com ele. Fora que já mostrou que não entende de futebol. O futebol perde muito com ele no comando - escreveu. Veja o vídeo:

Renata Ruel acrescentou:

- Ele fala 'como eu fico?' Ele não se importa com os árbitros, o futebol, os times, o campeonato e a arbitragem. Só se importa com ele. E trata todos daí para pior, esse ainda foi light. Não é o líder, perdeu o respeito de todos.